Pescatori dispersi in mare tra loro anche un milanese | era stato invitato dal fratello per una battuta di pesca

Una tranquilla giornata di pesca si è trasformata in una drammatica avventura, quando quattro pescatori, tra cui un milanese invitato dal fratello, sono spariti nelle acque di Taranto. Le ricerche sono ancora in corso, mentre la cittadinanza segue con apprensione questa vicenda che ha acceso l’attenzione sull’importanza della sicurezza in mare. La speranza è che tutti possano essere presto ritrovati sani e salvi, riaccendendo il sorriso sulle loro famiglie.

Proseguono le attività di ricerca degli uomini dispersi nelle acque a largo di Taranto. In un primo momento era giunta notizia che si trattasse di tre persone, ma nelle ultime ore è stata confermata la presenza a bordo dell'imbarcazione anche di un quarto uomo giunto ieri mattina nel capoluogo di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

