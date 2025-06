Pesca all’agone nel lago d’Iseo la preoccupazione | Le sardine sono pochissime troppi pesci siluro e cormorani

A due settimane dall'apertura della tradizionale pesca all'agone nel Lago d'Iseo, la scena è amara: poche sardine e un aumento di predatori come siluri e cormorani minacciano questa antica usanza. La preoccupazione cresce tra i pescatori, che temono un impatto sull’ecosistema e sulle tradizioni locali. La sfida di preservare la biodiversità e la cultura del lago si fa ancora più urgente. Come si può salvare questa preziosa tradizione?

Clusane d’Iseo (Brescia), 30 giugno 2205 – A quindici giorni dall’apertura della tradizionale pesca all’agone, che sul lago d’Iseo è chiamato, in dialetto, “sardina o sardena” il bilancio è misero. Quest’anno gli agoni sono pochissimi e alcuni pescatori di professione hanno deciso di non pescarli. Restano, invece, i pescatori sportivi che si vedono sulle rive, specialmente quelle del basso lago, con le loro canne ondeggianti sull’acqua mosse in quel modo per attirare il pesce. Per loro è un momento di festa e anche se non si pescano molti pesci, pazienza. Si tratta di ripetere un rito ancestrale e una pesca in cui si cementano maicizie che tornano di anno in anno di luogo in luogo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pesca all’agone nel lago d’Iseo, la preoccupazione: “Le sardine sono pochissime, troppi pesci siluro e cormorani”

In questa notizia si parla di: lago - iseo - pesca - agone

