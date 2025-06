Perugia va dal dentista per una carie e muore | Tossicità sistemica da anestetico locale

Una normale visita dal dentista si trasforma in tragedia: una giovane ragazza perde la vita a causa di una tossicità sistemica da anestetico locale, durante un'estrazione di un dente del giudizio non prevista. I risultati della consulenza tecnico-medico-legale svelano un quadro inquietante che solleva domande sulla sicurezza e sulle responsabilità nelle procedure odontoiatriche. È un caso che scuote e invita a riflettere sui limiti della prevenzione e della cura.

I risultati della consulenza tecnica medico-legale disposta dalla procura. Alla ragazza è stato estratto un dente del giudizio, ma non era previsto.

È successo a Gaia Pagliuca, il 29 settembre scorso, in uno studio di Bastia Umbra (Perugia). Indagati con l'accusa di omicidio colposo il dentista titolare dello studio insieme alle sue due figlie

