Perugia si schianta contro tre auto parcheggiate e scappa

Perugia torna a tremare: un pirata della strada ha provocato un incidente lungo via Enrico Dal Pozzo, schiantandosi contro tre auto parcheggiate e poi sparendo nel nulla. La comunità si mobilita sui social, sperando di individuare il responsabile. "Buongiorno a tutti, chiedo il vostro aiuto," scrive un residente, intensificando l’appello per ritrovare e far luce su questo episodio inquietante. È fondamentale che ognuno faccia la propria parte per garantire sicurezza e giustizia.

