Perugia rissa con bottiglie e bastoni e 19enne in ospedale | proseguono le indagini per individuare i due gruppi

Una notte di violenza scuote Perugia: una rissa tra giovani a Piccione ha portato all’intervento dei Carabinieri e al ricovero di un 19enne ferito gravemente. Le autorità sono al lavoro per identificare i responsabili e chiarire le dinamiche di questo episodio inquietante. Le indagini proseguono con la speranza di riportare la pace e la sicurezza nelle strade della città, affinché simili vicende non si ripetano.

Proseguono le indagini dopo la denunciata rissa tra due gruppi di giovani a Piccione. È ancora in ospedale il 19enne ferito, trovato in terra dai carabinieri, il cui intervento era stato richiesto intorno alle 3.30 di domenica da alcuni testimoni del violento confronto con bastoni e bottiglie. Il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

