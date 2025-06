Perugia piange Dario Bavicchi imprenditore simbolo della tradizione florovivaistica cittadina

cuore della tradizione florovivaistica locale, simbolo di passione e dedizione che hanno plasmato la storia della città. La sua perdita rappresenta un momento di lutto e riflessione per tutta la comunità, che conserva nel ricordo il suo contributo unico e duraturo. Perugia piange Dario Bavicchi, figura emblemativa di un patrimonio culturale e imprenditoriale che rimarrà vivo nei cuori di tutti.

L’Amministrazione comunale di Perugia ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Dario Bavicchi, figura di riferimento dell’imprenditoria locale e discendente della storica famiglia che, a fine Ottocento, fondò l’omonima azienda Bavicchi, tra le realtà più longeve e radicate nel settore dei fiori e delle piante in città. Con la sua scomparsa, Perugia perde non solo un imprenditore stimato, ma anche un uomo fortemente legato al territorio, capace di coniugare tradizione e innovazione, contribuendo a mantenere viva un’attività che da oltre un secolo è parte integrante della storia cittadina e della vita di intere generazioni di perugini. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Perugia piange Dario Bavicchi, imprenditore simbolo della tradizione florovivaistica cittadina

In questa notizia si parla di: perugia - bavicchi - dario - imprenditore

Perugia in lutto, è morto Dario Bavicchi - Perugia si stringe in un dolore profondo: è scomparso Dario Bavicchi, figura emblematica dell’imprenditoria locale e custode di una tradizione che affonda le radici nella storica famiglia Bavicchi.

Perugia piange Dario Bavicchi, addio all'imprenditore dei semi; Perugia in lutto, è morto Dario Bavicchi; Dall’azienda di famiglia alla musica: Perugia piange Dario Bavicchi.

Dall’azienda di famiglia alla musica: Perugia piange Dario Bavicchi - La notizia della scomparsa ha colpito profondamente Perugia, dove Bavicchi era conosciuto non solo come imprenditore ma anche per ... Secondo umbria24.it

Perugia piange Dario Bavicchi, addio all'imprenditore dei semi - Sì perché fondata nel 1896 l’impresa Bavicchi era diventata negli anni un punto di riferimento per Perugia ma anche per tutta Italia con le mitiche bustine hobbistiche con semi per orto e giardino. Da corrieredellumbria.it