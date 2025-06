Perugia incendio in casa nella notte | tre persone in ospedale morto il gatto

Una notte drammatica tra Perugia e Corciano: un incendio improvviso ha devastato un'abitazione, coinvolgendo tre persone e causando la tragica perdita del loro gatto. Le fiamme, ancora in fase di indagine sulle cause, hanno messo in moto i vigili del fuoco e il 118, che sono intervenuti prontamente. Le vittime hanno tentato di spegnere il rogo, ma le conseguenze sono state devastanti: un bilancio di sofferenza e mistero che scuote la comunitĂ .

Incendio nella notte tra il 29 e il 30 giugno. Le fiamme - per cause in fase di accertamento - sono divampate in un'abitazione tra Perugia e Corciano. Sul posto i vigili del fuoco e il 118. Secondo quanto ricostruito dai caschi rossi le tre persone hanno tentato di spegnere il rogo divampato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

