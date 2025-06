Perugia in lutto è morto Dario Bavicchi

Perugia si stringe in un dolore profondo: è scomparso Dario Bavicchi, figura emblematica dell’imprenditoria locale e custode di una tradizione che affonda le radici nella storica famiglia Bavicchi. La sua perdita rappresenta un lutto per tutta la comunità, che ricorda con rispetto e affetto l’eredità lasciata. La città piange un uomo che ha contribuito a scrivere la storia economica e culturale di Perugia, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti.

Perugia in lutto. Il Comune, con una nota di cordoglio, dà notizia della morte di Dario Bavicchi, "figura di spicco dell'imprenditoria locale, legato alla storica famiglia che, alla fine dell'Ottocento, fondò l'omonima azienda Bavicchi, una delle realtà più antiche e radicate nel settore dei.

