Perugia saluta un’istituzione: lo storico negozio Scorzoni chiude le sue porte, segnando la fine di un’epoca. Tra ricordi intensi e momenti di nostalgia, Marco Squarta, parlamentare europeo, esprime il suo sentimento di commozione per questa perdita che ha segnato intere generazioni di perugini. Un luogo che ha fatto da cornice a sogni, prime scoperte e incontri speciali, ora si appresta a diventare un ricordo indelebile nel cuore della città.

Oggi a Perugia si chiude definitivamente una pagina importante della storia cittadina con la chiusura del negozio Scorzoni, punto di riferimento per generazioni di perugini. A commentare con emozione questo momento è Marco Squarta, parlamentare europeo e membro dell’Ufficio di Presidenza del Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR). «In questo negozio sono passato tante volte — racconta Squarta — qui ho comprato il mio primo Walkman, il mio primo lettore CD, il mio primo cellulare con la scheda Omnitel. Ero un bambino e ogni oggetto sembrava una magia». Non un semplice punto vendita di elettrodomestici, ma un simbolo della città, un luogo dove molte persone hanno scoperto la tecnologia, incontrato volti familiari e costruito ricordi indelebili. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Perugia. Chiude lo storico negozio Scorzoni: il ricordo commosso di Marco Squarta

