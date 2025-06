Perseguita la ex e gli amici per poterla incontrare | confermato l’ammonimento del questore per un ex compagno pressante

La giustizia italiana si pronuncia ancora una volta a tutela delle persone vulnerabili, confermando l’importanza di interventi tempestivi contro comportamenti molesti. In un caso emblematico, il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha sancito la legittimità dell’ammonimento emesso dalla Questura di Terni, dimostrando che la protezione delle vittime resta una priorità fondamentale. Questa decisione sottolinea come le istituzioni siano sempre più ferme nel combattere le persecuzioni e garantire la serenità di tutti.

Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha confermato la legittimità dell’ammonimento emesso dalla Questura di Terni nei confronti di un uomo accusato di condotte moleste e insistenti nei confronti della sua ex compagna. Il provvedimento era stato adottato dopo la segnalazione della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

