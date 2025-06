Perizia psichiatrica su Chiara Petrolini disposta dalla Corte d’assise | le ultime notizia sul caso dei neonati sepolti

In un caso che ha sconvolto Parma e non solo, la Corte d’Assise ha disposto una perizia psichiatrica su Chiara Petrolini, accusata di aver sepolto i propri neonati. La decisione, presa durante la prima udienza del dibattimento, apre uno spiraglio importante sulla capacità di intendere e volere della giovane al momento dei fatti. L’attesa ora si concentra sulle risposte che questa analisi potrà offrire in un caso così drammatico.

Parma, 30 giugno 2025 – Perizia psichiatrica su Chiara Petrolini: chiesta dalla difesa, disposta dalla Corte d’assise di Parma, presieduta dal giudice Alessandro Conti. E’ questa la decisione che arriva nel corso della prima udienza del dibattimento: concesso, quindi, l’esame sulla capacità di intendere e volere all'epoca dei fatti della 22enne – accusata di duplice omicidio premeditato e soppressione dei cadaveri dei due figli neonati nella villetta di Vignale di Traversetolo dove attualmente si trova agli arresti domiciliari – ed eventualmente la sua pericolosità sociale. Il conferimento dell'incarico, a periti che saranno nominati extra-udienza, sarà fatto il 15 settembre, quando saranno sentiti anche i primi testimoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Perizia psichiatrica su Chiara Petrolini disposta dalla Corte d’assise: le ultime notizia sul caso dei neonati sepolti

