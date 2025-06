Performance e progressioni nella PA | via libera definitivo del Cdm al ddl Merito

Con il passaggio definitivo, si apre un nuovo capitolo di meritocrazia e valorizzazione del talento nella pubblica amministrazione italiana. Questo ddl "Merito" introduce importanti innovazioni nella misurazione delle performance e nelle progressioni di carriera, puntando a rendere più meritocratico e trasparente il sistema pubblico. Un passo fondamentale verso una PA più efficiente e motivata, pronta a rispondere meglio alle sfide del futuro.

Via libera definitivo del Consiglio dei ministri al ddl "Merito", con qualche modifica, sulla misurazione e valutazione della performance e sviluppo di carriera nella Pa. Il provvedimento, già approvato in sede preliminare lo scorso 13 marzo, ha acquisito, il 12 giugno, il parere favorevole della Conferenza unificata. Ora passerà all’esame della Camera e poi del Senato. «Con il passaggio definitivo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Performance e progressioni nella PA: via libera definitivo del Cdm al ddl Merito

In questa notizia si parla di: definitivo - performance - libera - merito

Nuove regole per la valutazione della performance e lo sviluppo di carriera nella Pubblica Amministrazione. Via libera definitivo al Ddl da parte del governo - Il governo dà il via libera definitivo a un rivoluzionario disegno di legge, che ridefinisce le regole per la valutazione della performance e lo sviluppo di carriera nella pubblica amministrazione.

Pa: ok Cdm a Ddl su valutazione della performance e sviluppo di carriera; Il decreto Pnrr Scuola è legge: alloggi universitari, Carta docente e Piano asili nido, cosa cambia; Varese, dalla Conferenza dei servizi via libera definitivo ai lavori ex Aermacchi.

Performance e progressioni nella PA: via libera definitivo del Cdm al ddl Merito - Via libera definitivo del Consiglio dei ministri al ddl "Merito", con qualche modifica, sulla misurazione e valutazione della performance e sviluppo di carriera nella Pa. Scrive msn.com

Via libera del Cdm al ddl sulla valutazione e carriera dei dipendenti della Pa - Sul tavolo di Palazzo Chigi anche il decreto Flussi, lo schema di disegno di legge delega per la definizione di un quadro legislativo in materia di carbon capture and storage (CCS), idrogeno e ... Lo riporta italiaoggi.it