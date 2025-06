Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il sottopasso ferroviario

Un incidente improvviso scossa la tranquilla mattina di Pontenure. Una donna, alla guida di una Fiat Punto, ha perso il controllo e si è schiantata contro il sottopasso ferroviario all’alba di lunedì 30 giugno. La scena, che si è svolta intorno alle 5.30, ha coinvolto la via Cervellina e ha richiesto l’intervento immediato delle autorità. Ma cosa ha causato questa drammatica perdita di controllo?

Ha perso il controllo della Fiat Punto ed è andata a sbattere contro il sottopasso ferroviario. È successo all’alba di lunedì 30 giugno, intorno alle 5.30, a Pontenure. Una donna ha fermato la sua corsa contro il sottopasso che arriva da via Capra. L’automobilista guidava su strada Cervellina e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

