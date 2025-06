Perde il controllo dell’auto e rimane incastrata tra le lamiere 53enne in elicottero a Parma

Una donna di 53 anni ha vissuto un drammatico incidente nella mattinata di lunedì 30 giugno tra Ciriano e Chero, quando ha perso il controllo dell'auto finendo incastrata tra le lamiere. Soccorsa dall'elicottero, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Parma con fratture multiple e trauma toracico. La sua vicenda mette in luce quanto possa essere fragile la nostra sicurezza sulla strada, ricordandoci l’importanza della prudenza e della prevenzione.

Ha riportato la frattura di una gamba, del bacino e un trauma toracico. Una 53enne è stata trasportata dall'elisoccorso all'ospedale di Parma. La donna ha perso il controllo dell'auto, nella mattinata di lunedì 30 giugno, sul rettilineo tra Ciriano e Chero, in direzione Carpaneto.

In questa notizia si parla di: controllo - auto - 53enne - elicottero

