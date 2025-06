Perché Tajani sostiene che la bandiera europea è blu come il manto della Madonna

In occasione del 40° anniversario dell’adozione della bandiera europea, Antonio Tajani ha rilanciato una suggestiva interpretazione, paragonando il blu del vessillo alle vesti della Madonna e le stelle alle tribù d’Israele. Una visione che richiama le radici cristiane e giudaiche dell’Europa, ma ha anche acceso accese polemiche. Un’affermazione che invita a riflettere sul ruolo simbolico delle nostre radici culturali in un continente in continua evoluzione.

In occasione del 40° anniversario dell’adozione ufficiale della bandiera europea, Antonio Tajani è tornato su un’interpretazione che da tempo gli è cara. « Blu come il manto della Madonna, con le 12 stelle delle tribù d’Israele in cerchio », ha scritto il ministro degli Esteri in un post pubblicato su X, definendo il vessillo europeo «un simbolo dei nostri valori di libertà e delle radici giudaico-cristiane». Un’uscita che ha acceso la polemica sui social, tra commenti ironici e accuse di mistificazione storica. Alcuni, tra i più pacati, ipotizzano l’attacco hacker, altri addirittura chiedono al ministro di cancellare il tweet. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: tajani - bandiera - europea - manto

Perché la bandiera dell’Ue non c’entra nulla con Israele e la Madonna, anche se Tajani dice di sì - Perché la bandiera dell'UE non ha nulla a che fare con Israele o con la Madonna, anche se Tajani insinua il contrario? Il vicepremier sostiene che il blu e le 12 stelle richiamino simboli religiosi e tribali, ma le istituzioni europee chiariscono che ogni elemento rappresenta valori unici e condivisi.

Tajani e lo scivolone 'sionista' sul significato bandiera Unione Europea: "12 stelle come tribù d'Israele e blu come manto della Madonna" Vai su X

Questi non stanno bene! Tajani insiste: “Le bandiera europea è blu come il manto della Madonna e con le 12 stelle delle tribù d’Israele”. Le balle di Tajani in tutta la sua ignoranza Vai su Facebook

Bandiera Ue, Tajani: 'Blu come il manto della Madonna'. È polemica; L’interpretazione falsa del ministro Tajani sul significato della bandiera europea; Perché la bandiera dell'Ue non c'entra nulla con Israele e la Madonna, anche se Tajani dice di sì.

La vera storia della bandiera europea, riscritta da Tajani: “Il manto della Madonna e le tribù d’Israele” - Le parole di Tajani riaprono il dibattito, ma la versione ufficiale dell’Ue racconta tutt’altra storia ... Lo riporta quifinanza.it

Tajani e la bandiera europea, il post su X fa discutere - In un post su X, domenica il Ministro degli Esteri ha fornito la sua interpretazione sul significato della bandiera nel gio ... Riporta msn.com