Perché l’insegna delle Generali sulla Torre Hadid si è inclinata C’entra il super caldo di questi giorni?

L'incidente sulla torre Hadid di Milano ha acceso i riflettori su un mistero che coinvolge sicurezza e innovazione architettonica. La curiosità cresce: come è stato possibile che un'insegna così prominente, situata sulla spettacolare struttura, si sia inclinata in modo così insolito sotto il caldo record di questi giorni? È un episodio che ci invita a riflettere sulle sfide di integrare tecnologia e design in contesti urbani all'avanguardia, e su cosa possiamo imparare per il futuro.

Milano, 30 giugno 2025 – Ora che il pericolo caduta – se mai c’è stato – è scampato, grazie alla sollecitudine nel lanciare l’allarme – merito di un passante che questa mattina si è accorto dell’accaduto – e al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, i riflettori si puntano sulle cause dell’incidente verificatosi oggi, lunedì 30 giugno, sul tetto della Torre Hadid nel quartiere City Life di Milano. Com’è possibile che l’insegna della sede milanese delle Generali, colosso del settore assicurativo, si sia piegata fino a sembrare incombere pericolosamente sul terreno sottostante (anche se, va detto, l’insegna per come è stata progettata e posizionata non cadrebbe al suolo ma collasserebbe su se stessa ). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Perché l’insegna delle Generali sulla Torre Hadid si è inclinata. C’entra il super caldo di questi giorni?

