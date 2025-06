Perché la carta d' identità cartacea da agosto 2026 non sarà più valida per l' espatrio

A partire da agosto 2026, la carta d’identità cartacea non sarà più valida per l’espatrio. Il nuovo regolamento europeo richiede che i viaggiatori ottengano una versione digitale del documento, garantendo maggiore sicurezza e semplicità nelle procedure di viaggio. Scopri come prepararti per questa importante novità e assicurati di essere sempre pronto a partire senza problemi.

Secondo il nuovo regolamento europeo sarà necessario richiedere il documento in formato digitale per poter viaggiare fuori dall'Italia.

A partire dal 3 agosto 2026 addio la carta d'identità cartacea, che non sarà più accettata come documento valido per l'espatrio, vale a dire per l'uscita dai confini nazionali.

Addio alla carta d'identità cartacea per i viaggi all'estero: dal 2026 sarà valida solo la Cie Per viaggiare in Europa sarà necessario richiedere il nuovo documento elettronico all'anagrafe o utilizzare un passaporto valido

