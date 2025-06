Perché la bandiera dell'Ue non c'entra nulla con Israele e la Madonna anche se Tajani dice di sì

C'è un interessante fraintendimento dietro il significato della bandiera dell'UE, spesso associata a simbolismi religiosi o storici. Nonostante le affermazioni di Tajani, la realtà è ben diversa: gli 12 stelle rappresentano l'unità e la solidarietà tra le nazioni europee, non tribù antiche o simbolismi religiosi. Scopriamo insieme cosa si cela davvero dietro questo iconico vessillo e perché è importante conoscere la sua vera interpretazione. Continua a leggere.

Il vicepremier ed ex presidente dell' Europarlamento sostiene che il blu della bandiera Ue richiami "il manto della Madonna, con le 12 stelle delle tribù d’Israele disposte in cerchio". Tuttavia la sua interpretazione non trova riscontro in quella fornita dalle stesse istituzioni europee, che chiariscono che cosa simboleggiano davvero gli elementi grafici scelti per rappresentare l'Ue. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Mi scusi Ministro @Antonio_Tajani, il manto della Madonna e le 12 tribù di Israele sono sue "visioni" personali. Con la bandiera dell'#Europa c'entrano come i cavoli a merenda e il due di picche a briscola. Vai su X

