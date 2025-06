Perché Klopp ha scelto Nunez su Isak

Scoprite i motivi dietro la scelta di Jurgen Klopp di puntare su Darwin Nunez invece di Alexander Isak nell’estate 2022. Un investimento da record, che ha segnato un importante cambio di strategia per il Liverpool e ha suscitato molte discussioni tra appassionati e analisti. Ma cosa ha spinto il tecnico tedesco a preferire Nunez? Analizziamo le ragioni di questa decisione e le sue implicazioni future nel mondo del calcio.

2025-06-30 17:08:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’ex direttore del Liverpool Jurgen Klopp ha scelto di firmare l’attaccante Darwin Nunez davanti ad Alexander Isak nell’estate del 2022 – secondo l’ex direttore della ricerca dei Reds Ian Graham. Liverpool ha speso £ 64 milioni per Nunez del Benfica – una commissione che potrebbe salire a £ 85 milioni – mentre Newcastle ha speso un importo simile per firmare Isak da Real Sociedad nella stessa finestra di trasferimento. Nunez ha segnato 25 gol in Premier League per i Reds e sembra destinato a lasciare Anfield quest’estate – mentre Isak ha 54 in 86 partite della Premier League per i Magpies. 🔗 Leggi su Justcalcio.com