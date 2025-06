Perché Inter-Fluminense stasera potrebbe saltare a causa dei fulmini

Stasera, l’atteso match tra Inter e Fluminense potrebbe essere messo in forse dai fulmini. Mentre i giocatori si preparano a scendere in campo, il pericolo più grande non è solo la forma fisica o le strategie tattiche, ma un’incognita naturale che potrebbe fermare tutto: il maltempo. Le previsioni meteo del North...

Il problema più grande per l'Inter stasera potrebbe non essere lo stato di forma dei brasiliani del Fluminense, né per il Fluminense un Lautaro Martinez in buona. Perché entrambe le squadre potrebbero dover fare i conti con un avversario a dir poco imprevedibile: i fulmini. Proprio così, la gara valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club tra nerazzurri e brasiliani si gioca infatti proprio durante le ore in cui le autorità del North Carolina sconsigliano alla gente di uscire di casa a causa di un’allerta meteo con rischio fulmini. C'è quindi la concreta possibilità di assistere di nuovo a scene surreali (ma soltanto per noi europei, il pubblico degli Stati Uniti che segue gli sport all'aperto sa benissimo di cosa si tratta) come quella durante Benfica-Chelsea, con la gara sospesa a quattro minuti dal 90' e ripresa due ore più tardi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Perché Inter-Fluminense stasera potrebbe saltare a causa dei fulmini

