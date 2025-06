Perché i match di Zeppieri e Arnaldi sono stati interrotti a Wimbledon | i punteggi al momento della sospensione e i nuovi orari

I match di Zeppieri e Arnaldi a Wimbledon 2025 sono stati sospesi per oscurità, interrompendo le loro sfide nella prima giornata del singolare maschile. Al momento dello stop, Giulio Zeppieri era in parità contro Shintaro Mochizuki, mentre Matteo Arnaldi attendeva con impazienza di riprendere il suo incontro. I due italiani dovranno tornare in campo domani, pronti a completare gli incontri e, in caso di vittoria, a sfidarsi nuovamente nei giorni successivi.

Sono stati sospesi per oscurità i match di Matteo Arnaldi e Giulio Zeppieri nella prima giornata del tabellone di singolare maschile di Wimbledon 2025: i due azzurri dovranno tornare dunque in campo domani per portare a termine i rispettivi incontri e poi, in caso di successo, dovranno giocare nuovamente nella giornata successiva. Al momento dello stop Giulio Zeppieri era in situazione di perfetta parità contro il nipponico Shintaro Mochizuki: dopo 2 ore e 33 minuti il punteggio era di 6-2 6-3 3-6 6-7 (6). Domani il quinto set si giocherà al termine del primo match in programma sul Court 4, che inizierà alle ore 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Perché i match di Zeppieri e Arnaldi sono stati interrotti a Wimbledon: i punteggi al momento della sospensione e i nuovi orari

In questa notizia si parla di: zeppieri - match - arnaldi - sono

È ORA DI WIMBLEDON Inizia ufficialmente il torneo più antico del tennis e l’#ItaliaTeam parte subito da protagonista! Sono ben sette gli azzurri in campo nella prima giornata sull’erba inglese! Paolini, Bellucci, Darderi, Berrettini, Arnaldi, Zeppieri e… Fabio Vai su Facebook

Wimbledon,italiani di oggi 12:00 Bellucci - Crawford 14:00 Darderi - Safiullin 14:30 Fognini - Alcaraz 15:30 Berrettini - Majchrzak 15:30 Paolini - Sevastova 17:00 Arnaldi - Van De Zandschulp 17:00 Zeppieri - Mochizuki TV: Sky Sport Uno, Tennis, Arena, 4K, W Vai su X

Wimbledon: sospesi per l'oscurità i match di Zeppieri e Arnaldi; LIVE! Wimbledon, Day 1: oggi 7 italiani. Alle 11:00 Schiaffo al Volo; Berrettini eliminato da Majchrzak a Wimbledon. Paolini avanza, Arnaldi e Zeppieri partite sospese: il programm.

Matteo Arnaldi e Giulio Zeppieri concluderanno i loro match di primo turno martedì 1 luglio dopo la sospensione per oscurità - Si giocherà martedì 1 luglio il finale dei match di primo turno di due italiani e sospesi per oscurità. Da eurosport.it

Wimbledon: sospesi per l'oscurità i match di Zeppieri e Arnaldi - L'oscurità ha causato la sospensione degli incontri di Giulio Zeppieri e Matteo Arnaldi a Wimbledon. msn.com scrive