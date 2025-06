Perché i genitori telecronisti aiutano i figli a crescere più sicuri | la spiegazione della parental coach

Perché i genitori telecronisti aiutano i figli a crescere più sicuri? La risposta risiede nella "parental coach", una tecnica che trasforma semplici osservazioni in momenti di crescita. Secondo un'esperta di infanzia e sviluppo cognitivo, descrivere con attenzione le azioni dei bambini, invece di elargire lodi generiche, rafforza la loro autostima e motivazione. Un metodo semplice, ma potente, che può fare la differenza nel percorso di crescita dei più piccoli. Continua a leggere per scoprire come applicarlo quotidianamente.

