Perché i conti della Lazio non tornano? Mentre il presidente Claudio Lotito assicura che la società è solida, priva di debiti e senza mutui o bond, le voci di mercato e l’insoddisfazione di Maurizio Sarri sembrano dipingere un quadro più complesso. Tra ottimismo ufficiale e tensioni interne, il futuro biancoceleste si fa sempre più incerto, lasciando tifosi e addetti ai lavori a chiedersi: quali sono davvero i segreti dietro la solidità economica della Lazio?

«Noi non facciamo debiti, la roba è tutta pagata. Non ci stanno mutui, leasing o bond, Jemses Bond». A sentire le parole del presidente della Lazio Claudio Lotito la situazione economica della Lazio in vista del mercato estivo non desta particolare preoccupazione. Da quanto però trapela dalla stampa da qualche giorno, oltre che l'insoddisfazione di Maurizio Sarri - arrivata per voce di Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia tra i più legati al tecnico toscano - il mercato della Lazio sembra fermo in un pantano proprio per problemi di natura economica. Negli anni il presidente Lotito si è fregiato di conti sempre in ordine e di una situazione economica equilibrata, eppure le ultime indiscrezioni raccontano di una Lazio che al momento rischia di non poter operare in entrata.