Perché è collassata l’insegna di Generali a Milano il sospetto sul caldo e cosa non torna ai vigili del fuoco

Il crollo dell'insegna Generali a Milano, avvenuto in un caldissimo giorno di fine giugno, ha sollevato numerosi dubbi tra le autorità. Il sospetto che il caldo possa aver contribuito alla tragedia è forte, ma ancora tutto resta da chiarire. I vigili del fuoco, oltre a indagare sulle cause, cercano di capire cosa non torni in questa vicenda che ha scosso il quartiere City Life, lasciando aperti più interrogativi che risposte.

«Perché questo sia avvenuto, ripeto, non siamo ancora in grado di capirlo» ha dichiarato Marco Grampella, vicedirettore del Comando dei Vigli del fuoco di Milano, interpellato da Repubblica a seguito del crollo dell’insegna Generali che lunedì 30 giugno ha spaventato soprattutto i dipendenti di Generali e chi frequentava la torre al quartiere City Life. Non è impossibile che le alte temperature registrate negli ultimi giorni abbiano avuto un ruolo nell’incidente. Il caldo potrebbe aver influito sulle strutture di acciaio sul tetto del grattacielo. Gli operatori hanno invece escluso l’ipotesi del vento: al momento del crollo infatti non si sono registrate raffiche. 🔗 Leggi su Open.online

