Perché durante il torneo di Wimbledon si mangiano le fragole? Il rituale è antichissimo

radici in antiche usanze britanniche, simbolo di eleganza e convivialità. Questo rituale, ormai entrato nel cuore di Wimbledon, rappresenta un momento di relax e di celebrazione della tradizione inglese, unendo sport, cultura e gusto in un'unica, irresistibile esperienza. La storia delle fragole con panna si perde nel tempo, ma il suo fascino rimane intatto, rendendo ogni torneo un’occasione speciale per assaporare questa delizia senza tempo.

Ogni estate, tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, i prati impeccabili dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club ospitano uno degli eventi sportivi più iconici del mondo: il torneo di Wimbledon. Ma accanto ai gesti atletici, agli abiti bianchi e al silenzio rispettoso del pubblico, c’è un rituale altrettanto immancabile: mangiare fragole con panna. Non si tratta di una semplice pausa dolce, ma di una vera tradizione che affonda le radici nella storia del tennis inglese e nella cultura vittoriana. Secondo fonti accreditate, le fragole fanno la loro comparsa a Wimbledon nel 1877, anno della prima edizione del torneo. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Perché durante il torneo di Wimbledon si mangiano le fragole? Il rituale è antichissimo

In questa notizia si parla di: torneo - wimbledon - fragole - rituale

Wimbledon 2025, il programma completo del torneo di tennis - Wimbledon 2025 si preannuncia come l'evento estivo più atteso dagli amanti del tennis. Il prestigioso torneo, il più antico al mondo, inizierà il 23 giugno con i turni di qualificazione, per entrare nel vivo dall'30 dello stesso mese.

Lunedi 30 giugno inizia il Torneo di Wimbledon, Giuseppe Lavalle ce ne racconta la storia. ---------------------------------------------- "WIMBLEDON. FRAGOLE & PANNA.." di Giuseppe Lavalle Quella mattina del 1877 il giardiniere del The All England Lawn Tenni Vai su Facebook

Fragole e panna, la coda per i biglietti, il bianco: le tradizioni che rendono Wimbledon leggendario; Kate Middleton a Wimbledon e gli occhi di Charlotte; L’unione di Lavazza con il tennis è vincente a Wimbledon.

Fragole e panna, la coda per i biglietti, il bianco: le tradizioni che rendono Wimbledon leggendario - Lo Slam londinese mantiene il suo fascino grazie ad alcuni immancabili rituali: le fragole con panna, la coda per accaparrarsi i biglietti giornalieri, ... Lo riporta repubblica.it

Le 5 cose da sapere su Wimbledon, oltre il tennis - Scopri alcune curiosità e aneddoti legati all'evento sportivo più ricco di tradizione e nobiltà legato allo sport del tennis: Wimbledon. Riporta libreriamo.it