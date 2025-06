Perché Achille Lauro merita l'Olimpico nel 2026 | non si è accontentato della strada più semplice

Achille Lauro, artista innovativo e audace, ha scelto di puntare in alto, superando le vie più semplici per raggiungere il massimo: lo Stadio Olimpico di Roma nel 2026. La sua passione senza confini e il desiderio di regalare un’esperienza unica ai fan meritano di essere celebrati. Ecco perché Achille Lauro è destinato a lasciare il segno anche nello storico palcoscenico olimpico. Continua a leggere.

Achille Lauro, durante la prima delle due dato al Circo Massimo di Roma, ha annunciato il suo primo concerto in uno stadio: sarà l'Olimpico di Roma il 10 giugno 2026 a ospitarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

