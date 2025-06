Per Vismederi Costone è la settimana decisiva Nel roster Nasello Zeneli e i gemelli Paoli

per vismederi costone 232 la settimana decisiva nel roster nasello zeneli e i gemelli paoli. Si apre una settimana importante in casa Costone. Vismederi infatti sta prendendo pian piano forma e, nei prossimi giorni, potrebbero arrivare nuove ufficializzazioni dalla società gialloverde. In particolare si attendono gli annunci per le permanenze al Costone di Nasello, Zeneli e dei gemelli Paoli. Sono loro che formano l’ossatura della squadra che prenderà parte al prossimo campionato di B Interregionale. La settimana scorsa il Costone ha gettato le basi per un futuro promettente,

La settimana scorsa il Costone ha chiuso il quadro dello staff tecnico di coach Michele Belletti, con l'unica novità rappresentata la sostituzione di Gianni Terrosi con Filippo Franceschini.

