Per una psicologia contro la detenzione amministrativa e i regimi di frontiera

In un mondo in cui le frontiere si chiudono e le detenzioni amministrative colpiscono vite innocenti, è fondamentale restare umani e resilienti. Per questo, nasce l’appello collettivo che invita a una psicologia contro queste barriere invisibili, promuovendo solidarietà e attenzione alle persone coinvolte. Condividi questa voce, perché solo uniti possiamo smantellare le logiche di esclusione e costruire un futuro più giusto e inclusivo.

Per aderire: Appello per una psicologia contro la detenzione amministrativa e i regimi di frontiera- Moduli Google Car* collegh*, con questa lettera vogliamo collettivizzare una denuncia in merito al coinvolgimento

