Per la riviera romagnola un piccolo miracolo La Fondazione Cetacea ha lanciato dunque un appello alla cittadinanza per monitorare l’area giorno e notte fino alla schiusa delle uova

Per la riviera romagnola, un piccolo miracolo si è appena verificato: una Caretta caretta ha deposto le sue uova sulla spiaggia di Riccione, segnando un evento storico per la provincia di Rimini. La Fondazione Cetacea lancia un appello alla cittadinanza per monitorare l’area giorno e notte, affinché questo straordinario momento possa essere preservato. Il mare Adriatico, nonostante tutto, può ancora regalarci meraviglie che ci ricordano l’importanza di tutelare il nostro ambiente.

La notte tra il 23 e il 24 giugno ha regalato a Riccione un piccolo miracolo naturale. Nella fascia di sabbia libera, in località Marano, una tartaruga marina Caretta caretta ha scavato un nido e deposto le sue uova: per la provincia di Rimini è la prima volta, nessun nido era mai stato documentato prima. È un evento che, al di là della bellezza, porta con sé anche un segnale molto importante: il mare Adriatico, nonostante tutto, può ancora essere casa. I volontari della Fondazione Cetacea, che da anni si occupano della tutela delle specie marine, hanno subito perimetrato l'area per proteggere il sito di deposizione, trasformando la spiaggia da luogo di villeggiatura a presidio di biodiversità, un punto d'onore per l'intera comunità.

