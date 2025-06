Per il terremoto ai Campi Flegrei si registrano forti ritardi sui treni in gran parte delle linee ferroviarie

Il terremoto ai Campi Flegrei sta causando notevoli disagi sui trasporti ferroviari, con ritardi e sospensioni che interessano molte linee. A Napoli, la circolazione si è riaccesa ma a ritmo rallentato, mentre i viaggiatori tra Roma e altre destinazioni devono fare i conti con continui rallentamenti. La situazione resta sotto stretto monitoraggio, con l’intervento dei tecnici ancora in corso per garantire la sicurezza di tutti.

Nel nodo di Napoli la circolazione ferroviaria, precedentemente sospesa in via precauzionale per consentire la verifica dello stato della linea a seguito di una scossa di terremoto che ha interessato la zona dei Campi Flegrei, è al momento fortemente rallentata. Mentre è ancora in corso l’intervento dei tecnici di Rfi si registrano ritardi dell’Alta velocitĂ e Intercity anche in altre stazioni, come quella di Termini, a Roma. Roma Termini, adesso. pic.twitter.comoEEvDUO16J — Giacomo Salvini (@salvinigiacomo) June 30, 2025 Forti rallentamenti e l’effetto a cascata. Una nota di FS riferisce che la circolazione ferroviaria nella linea metropolitana di Napoli resta sospesa e i treni regionali in Campania stanno subendo limitazioni e cancellazioni. 🔗 Leggi su Open.online