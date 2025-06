Per il Cesena due settimane di ritiro ad Acquapartita in vista del campionato

per il Cesena due settimane di ritiro ad Acquapartita in vista del campionato. Con la stagione sportiva 2025/2026 ormai alle porte, il Cesena è pronto a partire per il ritiro estivo precampionato, che si svolgerà ancora una volta nella splendida cornice del Lago di Acquapartita. In virtù dell’accordo tra il club bianconero, la famiglia Batani e il Comune di Bagno di Romagna, anche quest’anno si prospetta un intenso lavoro di preparazione e crescita, fondamentale per affrontare al meglio la nuova sfida.

Con la stagione sportiva 20252026 ormai alle porte, il Cesena è pronto a partire per il ritiro estivo precampionato, che si svolgerà ancora una volta nella cornice del Lago di Acquapartita. In virtù dell’accordo tra il club bianconero, la famiglia Batani e il Comune di Bagno di Romagna, anche. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: cesena - ritiro - acquapartita - settimane

Vacanze estive per i calciatori del Cesena: relax e allenamenti in attesa del ritiro - Le stelle del Cesena si preparano alle sfide future, tra relax e impegno, pronti a tornare in campo con rinnovato entusiasmo.

Acquapartita sarà la casa del Cesena FC fino al 2027; Al via il ritiro del Cesena ad Acquapartita. Primo test con la Rappresentativa Alto Savio; Domani parte la stagione 2024/25.

Cesena, parte il ritiro - Il Resto del Carlino - Cesena, parte il ritiro di Gilberto Mosconi Arriva oggi in tarda mattinata, nel suo ’buen retiro’ di Acquapartita di Bagno di Romagna, la compagine del Cesena Calcio. Segnala ilrestodelcarlino.it

Cesena, sarà ancora Acquapartita la sede del ritiro estivo dei romagnoli - Nel corso delle prossime settimane saranno comunicate le date del ritiro del Cesena FC per la preparazione della stagione sportiva 2025/2026, unitamente al programma delle attività e degli eventi ... Riporta tuttomercatoweb.com