Per fortuna ho ‘solo’ una frattura alla gamba | le parole di Luca Lunetta dopo lo spaventoso incidente in Moto3

Un incidente spaventoso sulla pista di Moto3 ha messo alla prova il coraggio di Luca Lunetta, che fortunatamente si è lasciato alle spalle solo una frattura alla gamba. Le sue parole riflettono l’umiltà e la forza di chi affronta la paura, ricordandoci che anche nelle situazioni più critiche, la speranza e il rispetto per la vita prevalgono. La sua resilienza ci ispira a non perdere mai la fiducia, anche quando tutto sembra perduto.

“A volte le gare sanno essere davvero crudeli. La fortuna in questo momento non gira dalla mia parte, ma uscire dall’incidente di oggi con “solo” una frattura pluriframmentaria alla gamba è comunque il male minore rispetto a ciò che sarebbe potuto accadere”. A parlare è Luca Lunetta, pilota di Moto3 del team Sic58 che corre proprio con il numero 58 che fu di Marco Simoncelli. L’italiano è stato protagonista di un incidente alla chicane del penultimo giro del GP di Assen ed è stato investito da almeno due moto che sopraggiungevano, finendo giù in mezzo alla pista e rischiando conseguenze peggiori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Per fortuna ho ‘solo’ una frattura alla gamba”: le parole di Luca Lunetta dopo lo spaventoso incidente in Moto3

