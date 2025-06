Pensioni maxi assegno con la quattordicesima a luglio | chi avrà 655 euro in più

Se hai una pensione consistente e hai raggiunto i requisiti, potresti ricevere anche la quattordicesima a luglio 2025, una gratifica estiva non obbligatoria che premia circa 3,3 milioni di pensionati italiani. Questa misura mira a sostenere chi ha almeno 64 anni entro il 31 dicembre 2025 e beneficia di pensioni di vario tipo. Scopri se anche tu puoi aggiungere un extra alla tua pensione quest’anno e come massimizzare i benefici percepibili.

La quattordicesima mensilità 2025, una gratifica estiva non obbligatoria, sarà erogata a circa 3,3 milioni di pensionati con la rata di luglio, o a dicembre per chi matura i requisiti successivamente. Spetta a chi ha almeno 64 anni entro il 31 dicembre 2025, titolari di pensioni di vecchiaia, anticipate, di invalidità contributiva o di reversibilità , gestite dall’Assicurazione generale obbligatoria o da enti previdenziali pubblici. Il reddito complessivo non deve superare due volte il trattamento minimo annuo INPS (circa 11.766,30 €). Non è prevista per pensioni sociali o assegni sociali, anche se in alcuni casi esistono integrazioni specifiche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Pensioni, maxi assegno con la quattordicesima a luglio: chi avrà 655 euro in più

