Pensioni di luglio | ecco quando vengono pagate

Se sei in attesa delle pensioni di luglio, buone notizie: Poste Italiane ha annunciato che a partire da martedì 1° luglio, tutti i pagamenti saranno disponibili negli uffici postali della provincia di Viterbo e sui conti dei titolari di libretto di risparmio o conto corrente. Preparati a ricevere il tuo vitalizio senza stress, grazie a un servizio puntuale e affidabile che assicura il benessere di ogni pensionato.

Poste Italiane comunica che in tutti gli 84 uffici postali della provincia di Viterbo le pensioni del mese di luglio saranno in pagamento a partire da martedì 1. Sempre a partire da martedì 1 le pensioni di luglio saranno disponibili anche per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

