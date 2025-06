Pensioni di luglio | al via i pagamenti l' avviso di Poste Italiane

Preparati a ricevere le pensioni di luglio: a partire da martedì 1°, Poste Italiane annuncia l’avvio dei pagamenti presso tutti i 288 uffici della provincia di Salerno. Un appuntamento atteso da tanti, che permette di pianificare al meglio le proprie finanze. Ma non finisce qui: le pensioni saranno accessibili anche tramite Libretto di Risparmio e Conto Corrente. Restate connessi per tutte le novità e dettagli utili.

In tutti i 288 uffici postali della provincia di Salerno le pensioni del mese di luglio saranno in pagamento a partire da martedì 1: lo comunica Poste Italiane. Sempre a partire da martedì 1 le pensioni di luglio saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: pensioni - luglio - poste - italiane

Pensioni luglio 2025: quattordicesima confermata, importi INPS e beneficiari - A luglio 2025, l'INPS ha confermato l'erogazione della quattordicesima mensilità per numerosi pensionati, un evento atteso da milioni di italiani.

Poste Italiane: In provincia di Crotone da domani in pagamento le pensioni di luglio #pensioni #Poste #Poste_italiane Vai su X

Poste Italiane: nel salernitano da domani in pagamento le pensioni del mese luglio Vai su Facebook

Pensioni di luglio: al via i pagamenti, l'avviso di Poste Italiane; Poste Italiane: Dal 1 luglio pensioni in pagamento in tutti gli 84 uffici postali della provincia; Poste Italiane, a Reggio Calabria e provincia pensioni di luglio in pagamento.

Pagamento pensioni di luglio 2025: le date in calendario di Poste, quattordicesima e ultime novità - Le prossime pensioni verranno erogate sui conti corrente martedì 1° luglio 2025, ovvero il primo giorno bancabile del mese ... Secondo fanpage.it

Poste italiane: in provincia di Asti da martedì 1° luglio saranno in pagamento le pensioni del mese - È possibile ritirare la pensione nei 120 uffici postali e nei 48 ATM Postamat della provincia ... Segnala atnews.it