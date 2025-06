Pensioni chi esce a 66 anni e sette mesi fino al 31 dicembre 2026

Se sei un lavoratore impiegato in mansioni usuranti, hai buone notizie: puoi andare in pensione a 66 anni e sette mesi fino al 31 dicembre 2026. Questa possibilità permette di uscire prima rispetto alla soglia generale prevista nel 2025, a condizione di possedere i requisiti della legge di Bilancio 2018. Scopri come questa misura può favorire chi svolge lavori faticosi e pesanti, garantendo un futuro più sereno e dignitoso.

Si può continuare ad accedere alle pensioni con uscita a 66 anni e sette mesi, ovvero cinque mesi prima della soglia fissata anche nel 2025 per la pensione di vecchiaia, se si è in possesso dei requisiti fissati dalla legge di Bilancio 2018. Infatti, la legge 205 del 2017 riduce il requisito anagrafico per i lavoratori impiegati in mansioni usuranti. Si tratta di lavori faticosi e pesanti, nei quali rientrano mansioni svolte da operai e conduttori, ma anche da insegnanti e ostetriche. Ecco, quindi, quali sono le condizioni per accedere alle pensioni per lavoratori usuranti, tenendo presente del blocco dell’aspettativa di vita in vigore fino al 31 dicembre 2026. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Pensioni, chi esce a 66 anni e sette mesi fino al 31 dicembre 2026

In questa notizia si parla di: mesi - pensioni - anni - sette

Riforma Pensioni 2025-2026: Pensione a 67 anni e 3 mesi? Ecco cosa può cambiare - Il dibattito sulle pensioni si riaccende nell'agenda politica italiana. Recenti indiscrezioni suggeriscono che il Governo stia considerando una misura per congelare temporaneamente l'incremento dell'età pensionabile previsto dalla legge.

Il giovane, 23 anni, era giĂ destinatario di un provvedimento di sorveglianza speciale ed era stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione Vai su Facebook

Pensioni, chi esce a 66 anni e sette mesi fino al 31 dicembre 2026; EtĂ e requisiti per andare in pensione 2025; Pensione anticipata 2025, ti spetta con 35 anni di contributi e 61 anni di etĂ : ecco i requisiti, domande entro 1 maggio.

Pensioni, cedolino luglio tra conguagli, trattenute e quattordicesima: «Tagli da 50 euro, ecco per chi». La guida - Le pensioni di luglio saranno accreditate con valuta 1° luglio 2025, primo giorno bancabile del mese. msn.com scrive

Pensioni, 64 anni e 7 mesi per le donne. Ecco come (e differenze con l'Europa) - Money.it - Le lavoratrici in Italia accedono alla pensione generalmente con le stesse regole previste per gli uomini, con alcune eccezioni che consentono un anticipo in presenza di specifiche agevolazioni. Da money.it