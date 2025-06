Pennapiedimonte rilancia il bando per i Comuni marginali | in arrivo nuovi fondi per le imprese

Pennapiedimonte rilancia il suo impegno per lo sviluppo locale con il rinnovo del “Fondo di sostegno ai Comuni marginali”. Per il terzo anno consecutivo, il Comune apre un bando che offre nuovi fondi alle imprese desiderose di investire e creare posti di lavoro in questa area. Un’opportunità concreta per contrastare lo spopolamento e rivitalizzare l’economia locale, promuovendo iniziative innovative e sostenibili. Scopri come puoi contribuire al futuro di Pennapiedimonte!

Torna per il terzo anno consecutivo il “Fondo di sostegno ai Comuni marginali” a Pennapiedimonte. Il Comune ha pubblicato l’avviso pubblico per l’erogazione di contributi destinati alla nascita di nuove attività economiche sul territorio. Una misura concreta per contrastare lo spopolamento e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

