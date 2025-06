Pelè indimenticabile | la maglia autografata al Museo del Calcio

Pelé, la leggenda del calcio, rivive attraverso un gesto indimenticabile: la maglia autografata donata al Museo del Calcio di Santa Maria di Castellabate. Un dono che trasmette passione, memoria e rispetto per la storia di questo sport straordinario. L’amico Marco Rizzo, con un atto di autentico amore, ha regalato al museo un autentico tesoro: la maglia originale del Santos, firmata dal grande Pelé stesso. Un patrimonio che resterà per sempre nel cuore del calcio italiano e mondiale.

La maglia di Pelé autografa al Museo del Calcio di Santa Maria di Castellabate (Salerno, in Campania). Un grande gesto, direttamente dal cuore e dalla memoria. L’amico d’infanzia Marco Rizzo, da anni residente in America, ha voluto compiere un fantastico atto d’amore per il calcio e per la storia, donando al Museo del Calcio “ Andrea Fortunato ” un autentico tesoro. Stiamo parlando, udite udite, della maglia originale del Santos, autografata da Pelé in persona. Storica maglia che il “Re del Calcio” regalò a Marco Rizzo il 18 luglio 1994, in occasione del ritiro della Nazionale brasiliana a Pasadena, in California, durante i memorabili Mondiali USA ‘94. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it