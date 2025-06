Peg Perego il caso dei 90 lavoratori licenziati finisce sui banchi del Pirellone

Il caso dei 90 lavoratori licenziati dalla Peg Perego scuote la Lombardia, finendo sotto i riflettori del Pirellone. L’audizione, prevista per il 10 luglio alle 10.45 su iniziativa del capogruppo della Lega Alessandro Corbetta, rappresenta un passo importante per difendere i diritti dei dipendenti e fare luce sulle sorti dell’azienda. Un momento cruciale in cui si confronteranno proposte e soluzioni per un futuro più stabile e giusto.

Il caso della Peg Perego finisce sui banchi del consiglio regionale. Il 10 luglio, alle 10.45, al Pirellone è convocata una audizione sul futuro dell’azienda richiesta dal capogruppo della Lega Alessandro Corbetta. “Bene la convocazione in Commissione attività produttive come ho espressamente. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: perego - caso - finisce - banchi

Peg Perego, il caso dei 90 lavoratori licenziati finisce sui banchi del Pirellone; Il caso dei 90 lavoratori brianzoli che il 30 settembre rischiano il licenziamento finisce sui banchi del Governo; Merate/2: Dc, dal rischio estinzione all’occupazione dell’aula. Perego contro Gallina fino all’arrivo travolgente dei ''barbari''.

Peg Perego, il caso dei 90 lavoratori licenziati finisce sui banchi del Pirellone - 45, al Pirellone è convocata una audizione sul futuro dell’azienda richiesta dal capogruppo della Lega ... Si legge su monzatoday.it

Il caso dei 90 lavoratori brianzoli che il 30 settembre rischiano il licenziamento finisce sui banchi del Governo - Una crisi che prosegue da anni e che negli ultimi mesi si è aggravata per colpa (anche) dei dazi di Donald Trump ... monzatoday.it scrive