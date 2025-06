Pd Lazio | ‘caldo nelle carceri rischia di diventare fatale’

Il crescente malcontento nelle carceri del Lazio, con temperature che toccano punte estreme, solleva un grave problema di dignità umana e rispetto dei diritti fondamentali. La situazione rischia di diventare fatale se non si interviene prontamente: il carcere non può essere un luogo di pericolo mortale. È una questione che interpella la nostra civiltà e il rispetto della legalità costituzionale, chiamandoci ad agire con decisione.

''Il carcere non può trasformarsi in un luogo dove si rischia di morire per il caldo. È una questione di civiltà, di legalità costituzionale''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Pd Lazio: ‘caldo nelle carceri rischia di diventare fatale’

