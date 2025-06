Pd la farsa del congresso di Cosenza | Vincono tutti e due e le carte finiscono in tribunale Un’altra spina nel fianco per Elly

Il congresso provinciale del Pd a Cosenza si trasforma in un teatro di farsa, con le accuse di brogli che scatenano un accesso di battaglie legali e annunci di vittoria da entrambe le parti. Una situazione intricata che mette ancora una volta Elly Schlein alle strette, tra promesse di trionfo e dubbi crescenti. Le operazioni di voto si sono concluse ieri alle 24, ma il vero risultato si gioca ora nei tribunali e nelle polemiche.

Il congresso provinciale del Pd di Cosenza finisce in tribunale e in una farsa. Dopo la denuncia di brogli da parte della mozione di Pino Le Fosse nei confronti di Matteo Lettieri, entrambe le fazioni hanno annunciato la vittoria. Una brutta gatta da pelare per Elly Schlein. "Abbiamo vinto", gli annunci dei due contendenti Pd. Le operazioni di voto si sono concluse ieri alle 24. Bisognava eleggere i sessanta delegati che, successivamente, eleggeranno il nuovo segretario provinciale. Ma lo scontro, durissimo, ha assunto i toni della farsa quando entrambi gli schieramenti hanno annunciato la vittoria.