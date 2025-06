Pazzesco ritrovati dei MEGALITI nel piccolo bordo italiano | MISTERO TOTALE chi li ha scolpiti? Antichi astronauti in Italia | sono stati proprio sotto casa tua

tra le scoperte più affascinanti e misteriose, ora si aggiunge un nuovo e incredibile capitolo: dei megaliti sono stati rinvenuti nel piccolo bordo italiano, in un angolo dell'entroterra siciliano. Chi li ha scolpiti? Antichi astronauti o civiltà scomparse? La verità è avvolta in un alone di mistero che sfida ogni spiegazione logica. Un ritrovamento che potrebbe riscrivere le nostre origini e la storia del nostro territorio, proprio sotto casa tua.

Incredibile scoperto ancora avvolta da un alone di mister nell'entroterra siciliano. Difficile dare una spiegazione. I megaliti sono monumenti preistorici realizzati con enormi blocchi di pietra, senza l'uso di malta o leganti. Il termine deriva dal greco "mégas" (grande) e "líthos" (pietra), a indicare la loro caratteristica principale: la grandezza delle singole pietre utilizzate. Queste strutture si trovano in diverse parti del mondo. Tra i megaliti più celebri al mondo spicca senza dubbio Stonehenge, in Inghilterra, un complesso circolare di grandi pietre che continua a ispirare meraviglia e mistero.