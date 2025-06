Pavia nasce Esod | realtà innovativa unica in Italia per il contrasto alle droghe

A Pavia nasce Esod, un modello innovativo e unico in Italia per il contrasto alle droghe, che promette di rivoluzionare l’approccio alle dipendenze. Con 6 milioni di euro stanziati e il centro antiveleni più importante della regione, questa iniziativa rappresenta un passo decisivo verso soluzioni efficaci e integrate. Al taglio del nastro, tra entusiasmo e speranza, si sono uniti esperti e istituzioni, pronti a fare la differenza. Questo nuovo percorso si appresta a cambiare il futuro delle nostre comunità.

Pavia, 30 giugno 2025 – “Partiamo da Pavia dove si trova il centro antiveleni più importante. Abbiamo stanziato 6 milioni di euro per riuscire a realizzare questo intervento in Lombardia”. L’assessore regionale al welfare Guido Bertolaso ha spiegato così perché proprio nel capoluogo pavese è stato inaugurato Esod, un nuovo approccio multidisciplinare e integrato contro le dipendenze. Al taglio del nastro erano presenti anche Giancarlo Iannello, direttore servizi sanitari Asst Pavia, Luca Damiani, presidente esecutivo Maugeri e Carlo Locatelli, direttore del Centro Antiveleni Maugeri Pavia e ora anche di ESOD. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pavia, nasce Esod: realtà innovativa unica in Italia per il contrasto alle droghe

