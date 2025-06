Pavia, la città dei cammini e dei sapori autentici, si anima di passione e tradizione nel cuore della Lombardia. Con il progetto “Il Cuore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026”, questa affascinante località si trasforma in una scena vibrante di emozioni e cultura. Dopo Brescia, Pavia apre le sue porte a nuove storie, invitandoci a scoprire un patrimonio unico che continua a illuminare il territorio e i suoi abitanti.

Il progetto “Il Cuore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026”, promosso da Regione Lombardia, sta trasformando il territorio in un palcoscenico di emozioni e scoperta. Brescia ha dato il via a una staffetta simbolica delle eccellenze lombarde, accendendo il primo battito di un cuore che continua a muoversi attraverso le province, raccontando identità e bellezza. Dopo Brescia, il 30 marzo, è toccato a Pavia, con la “Corri Battaglia di Pavia!”, per celebrare i 500 anni dalla celebre battaglia tra francesi e l'Impero di Carlo V. Una corsa che ha unito memoria storica e paesaggi fluviali, portando lo sport nel cuore di una città che vive di storia e natura. 🔗 Leggi su Iltempo.it