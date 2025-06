Pavia 86enne rapinata da uno straniero in pieno giorno

Una giornata tranquilla si è trasformata in un episodio di paura nel cuore di Pavia, quando un'anziana donna di 86 anni è stata vittima di una rapina da parte di uno straniero nel rione Crosione. L'episodio, avvenuto intorno alle 13.30, ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti. La vittima è stata prontamente soccorsa e trasportata al Policlinico San Matteo per le cure necessarie, evidenziando l’importanza di garantire sicurezza e tutela per tutti.

È successo al rione Crosione di Pavia, verso le 13.30. L'anziana è stata poi trasportata con l'ambulanza al pronto soccorso del Policlinico San Matteo.

