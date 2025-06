Pauroso frontale scooter si schianta contro un Suv | 42enne gravissimo al Maggiore

Un violento impatto tra uno scooter e un SUV scuote la tranquilla provincia di Parma. Un uomo di 42 anni lotta tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione, mentre le forze dell'ordine indagano sulle cause di questa drammatica collisione avvenuta in via Saliceto ad Osteriola. La comunità si stringe attorno alle vittime, sperando in un ripristino rapido e speranzoso.

Un 42enne, che si trovava a bordo di uno scooter che si √® schiantato frontalmente con un Suv, √® ricoverato in gravissime condizioni di salute, nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma. L'incidente √® avvenuto nella mattinata di luned√¨ 30 giugno in via Saliceto ad Osteriola, in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: scooter - 42enne - maggiore - pauroso

Pauroso frontale tra auto e moto a Fornovo: 19enne grave, 42enne gravissimo.

Incidente in scooter a Cremona, muore 42enne - Notizie - Ansa.it - Incidente in scooter a Cremona, muore 42enne Automobilisti hanno notato il corpo a terra CREMONA , 31 agosto 2024, 17:06 ... Scrive ansa.it

Scontro tra auto e scooter, morto centauro 42enne - Ansa.it - L'uomo era in sella al suo 'scooterone', quando si è scontrato con un'automobile ... Secondo ansa.it