Paura per Beyoncé | rischio caduta durante 16 Carriages a Houston

Momenti di panico per Beyoncé a Houston: la cantante, durante il suo Cowboy Carter Tour, ha rischiato di cadere dalla Cadillac di scena utilizzata per "16 Carriages". L'automobile di scena, un modello rosso sospeso sopra il pubblico, è infatti andata fuori asse, inclinandosi pericolosamente a mezz'aria: il rischio di cadere c'era sia per la cantante, che per il pubblico. Beyoncé a Houston rischia di cadere dalla Cadillac. Infatti la cantante, con grande prontezza, ha gridato "Stop, stop, stop!" durante la performance, per interrompere quanto prima l'esibizione. L'autrice di Cowboy Carter è infatti riuscita infatti a mantenere la calma, liberandosi dall'auto aggrappandosi ai cavi di sicurezza.

