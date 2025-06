Paura per Beyoncé | rischia di cadere sulla folla mentre canta sospesa in aria in un auto

Un momento di paura ha scosso il concerto di Beyoncé a Houston: mentre incantava il pubblico sospesa in aria all’interno di un’auto, la scena si è improvvisamente inclinata, rischiando di trasformarsi in una caduta pericolosa. Fortunatamente, la star ha dimostrato grande profesionalità e coraggio, lasciando tutti senza fiato. Ma cosa è successo realmente e quali sono state le conseguenze di questo incidente? Continua a leggere per scoprire i dettagli che hanno tenuto col fiato sospeso milioni di fan.

Beyoncé, durante le battute finali del primo dei due concerti a Houston, si è esibita con la scenografia di 16 Carragies: è rimasta incastrata, sospesa a mezz'aria in un auto, mentre la stessa si inclinava paurosamente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sospesa - beyoncé - aria - auto

Beyoncé, paura durante il concerto: canta su un'auto sospesa in aria e rischia di cadere sulla folla - Un'epica esibizione che rischiava di trasformarsi in tragedia: durante l'ultimo concerto di Beyoncé, un malfunzionamento ha messo a rischio la vita dell'artista e dei fan.

Durante il concerto a Houston Beyoncé ha vissuto momenti di tensione a causa di un malfunzionamento tecnico. La 'cadillac' rossa sospesa in aria su cui si trovava si è pericolosamente inclinata. La reazione spaventata dei fan nei video postati in rete. https://r Vai su X

Durante il concerto a Houston Beyoncé ha vissuto momenti di tensione a causa di un malfunzionamento tecnico. La 'cadillac' rossa sospesa in aria su cui si trovava si è pericolosamente inclinata. La reazione spaventata dei fan nei video postati in rete Vai su Facebook

Paura per Beyoncé, guasto tecnico in tour e lei rischia di cadere sulla folla.