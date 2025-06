Paura nella notte a Cerignola | auto esce fuori strada e va giù nella scarpata feriti 4 giovani

Una notte di paura a Cerignola, dove un incidente autonomo ha visto un’auto precipitare in una scarpata, coinvolgendo quattro giovani. L’incidente, avvenuto intorno alle 23 lungo la Provinciale 77, ha lasciato feriti i giovani coinvolti, le cui condizioni sono ancora da chiarire. La scena è stata fonte di grande preoccupazione e richiede un’indagine approfondita sulle cause. La comunità si stringe attorno ai ragazzi e alle loro famiglie in attesa di aggiornamenti.

Auto esce fuori strada e precipita nella scarpata: è successo nella tarda serata di ieri, a Cerignola, dove si è verificato un incidente autonomo che ha coinvolto una autovettura con quattro giovani a bordo. Il fatto è successo intorno alle 23, lungo la Provinciale 77: per cause ancora in corso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: cerignola - auto - esce - fuori

Furti d'auto, 25 arresti a Cerignola nell'operazione 'Stolen': "Prima risposta alle nostre richieste" - A Cerignola, l'operazione "Stolen" ha portato a 25 arresti legati a furti d'auto, segnando un'importante risposta alle richieste di sicurezza dei cittadini.

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Barletta hanno fermato un’auto sospetta che si aggirava a bassa velocità tra le vie cittadine, con a bordo due uomini – un 35enne alla guida e un 57enne passeggero – entrambi di origini campane. Alla ri Vai su Facebook

Paura nella notte a Cerignola: auto esce fuori strada e va giù nella scarpata, feriti 4 giovani; Auto esce fuori strada sulla Cerignola e Zapponeta: donna muore sul colpo, ferito il figlio; Incidente in centro, esce di strada e si schianta contro un albero: muore 60enne.

Esce fuori strada e si schianta contro un albero, morto un sessantenne - RaiNews - E' accaduto nella tarda serata di ieri a Cerignola, dove un uomo di 60 anni è morto sul colpo. Come scrive rainews.it

Cerignola, auto finisce fuori strada: muore 50enne - Tragico incidente stradale in serata a Borgo Tressanti, nelle campagne tra Cerignola e Zapponeta: un uomo di circa 50 anni è morto dopo che la sua auto è finita fuori strada, lungo ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it