Paura a Torino esplosione in un appartamento | tra cinque ferito un dodicenne

Una notte di paura a Torino, dove un’esplosione in un appartamento di via Nizza 389 ha causato cinque feriti, tra cui un dodicenne gravemente ustionato. Il bambino, ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Regina Margherita, lotta tra la vita e la morte. La città si stringe attorno alle famiglie coinvolte, mentre si indaga sulle cause di questa terribile tragedia.

Ha 12 anni il bambino rimasto gravemente ustionato nell’incendio divampato in via Nizza 389, a Torino, a seguito di un’esplosione avvenuta nella notte in un appartamento al sesto e ultimo piano di un palazzo. Secondo quanto si apprende da fonti ospedaliere, il bambino è ricoverato in prognosi riservata, sedato, nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale infantile Regina Margherita, con. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Paura a Torino, esplosione in un appartamento: tra cinque ferito un dodicenne

